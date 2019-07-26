Владимир Кузьмин рассказал, что женился в четвертый раз

Российский музыкант Владимир Кузьмин рассказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» о том, что у него вновь появилась муза, вдохновляющая писать новые песни и радовать поклонников своим творчеством.

Выяснилось, что певец вновь женился — этот брак стал четвертым в его жизни. Кузьмин признался, что новой возлюбленной является одна из его фанаток. Как стало известно, девушку зовут Светлана Карпухина, и она на 37 лет младше артиста.

— Я готов с утра и до вечера играть на гитаре. Даже если у меня нет концертов. Бывает даже не играю, а чищу гитары. Их у меня больше ста штук. Причем, есть среди них и фаворитки. Ну это, впрочем, как и в жизни. Вот не так давно у меня вышел альбом «Вечные истории». Есть человек, который меня вдохновляет на творчество, моя муза. Ее имя я бы не хотел афишировать, — поделился Кузьмин.

Помимо прочего, 64-летний музыкант признался, что недавно написал роман в стихах. Пока он недоступен широкой общественности из-за сомнений и скромности Кузьмина.

— Я не Пушкин, а на меньшее я не согласен. Стесняюсь пока свои мысли на публике афишировать, — заявил артист.

Кроме того, Кузьмин рассказал о том, что у него есть еще одна вдохновляющая на творческие свершения личность, которая всей душой любит его песни. В ответ на это Довлатова подметила, что сама живет неподалеку от артиста и рада будет как-нибудь заглянуть к нему в гости, чтобы послушать его стихотворения. Такому предложению музыкант не стал сопротивляться. Об этом пишет «Телепрограмма».

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