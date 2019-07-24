Виктория Лопырева объяснила, почему у Бузовой больше подписчиков
Модель Виктория Лопырева рассказала, почему у певицы Ольги Бузовой больше подписчиков. Об этом она сообщила в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Стоит отметить, что у модели в данный момент 3,4 миллиона подписчиков в Instagram, в то время как у Бузовой — 16,1 миллиона. Причина такой большой разницы, по мнению Лопыревой, в откровенности.
— Я не готова, как некоторые, оголять душу перед подписчиками. Кроме того, порой звезды эксплуатируют общество на своих постоянных рассказах, как им приходится тяжело. Они ищут поддержку и сострадание, — приводит слова девушки «Телепрограмма».
Это уже не первый раз, когда Лопырева высказывает свое отношение к Ольге Бузовой. Ранее Виктория заявила, что популярность Ольги говорит не о ее таланте, а о количестве людей, не слишком хорошо разбирающихся в искусстве.
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