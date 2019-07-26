Депутаты предложили увеличить количество баллов за медали при поступлении в вуз
Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, предлагающий увеличить количество баллов за аттестат с отличием при поступлении в вузы. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Игорь Ананских.
Сейчас высшие учебные заведения добавляют к сумме ЕГЭ абитуриента не более 10 баллов за все индивидуальные достижения (аттестат с отличием, золотой значок ГТО, итоговое сочинение, которое школьники пишут в декабре последнего года обучения). Игорь Ананских и Николай Рыжак, состоящие в партии «Справедливая Россия», предложили оценивать наличие у поступающего золотой медали как минимум в 11 баллов. Максимальную планку, по мнению депутатов, университет может установить сам.
Авторы законопроекта считают, что такое решение повысит старательность и инициативность школьников.
— Это позволит вернуть школьной медали ее гордый статус «золотой» и вернет школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет, — приводит слова Игоря Ананских ТАСС.
На сегодняшний день Московский государственный университет, например, присваивает абитуриенту за аттестат с отличием 5 баллов, а Московский государственный институт международных отношений — 4 балла.
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