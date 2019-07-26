СМИ сообщили о продлении Россией контракта на транзит газа с Украиной
• 13:03 • 26 июля 2019
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По данным источников, в настоящий момент в Кремле раздумывают о заключении годового соглашения
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Компания «Газпром» может продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
По данным источников Reuters, в настоящий момент в Кремле раздумывают о заключении годового контракта, чтобы выиграть время и успеть закончить строительство обходных маршрутов поставок.
Известно, что Киев заинтересован в десятилетнем соглашении, но Москве это не так выгодно.
— Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» [«Северный Поток — 2» и «Турецкий поток», — ред.], — сказал один из собеседников агентства.
Стоит отметить, что ни «Газпром», ни Минэнерго пока не давали официального подтверждения данной информации.
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