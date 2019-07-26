Исследователи нашли возможный способ лечения болезни Стивена Хокинга
Боковой амиотрофический склероз (БАС) можно лечить, сообщают ученые из института Вейцмана. Об этом они сообщили в статье, появившейся на сайте заведения.
Исследователи изучали грызунов, склонных к БАС, и установили, что микрофлора кишечника, не затронутая патогенным воздействием антибиотиков, улучшает состояние организма. Выяснилось, что заболевание может быть связано с изменениями генов в кишечнике.
Позже была установлена бактерия, выделяющая вещество никотинамид. Введение его в организм грызунов с предрасположенностью к БАС дало положительные результаты. Ученые считают, никотинамид способствует улучшению работы головного мозга и препятствует развитию болезни.
Однако исследователи настаивают, что для более точных прогнозов, касающихся лечения бокового амиотрофического склероза, необходима дальнейшая работа.
БАС (болезнь Лу Герига) считается неизлечимым — с заболеванием можно прожить не более 5 лет. Однако примечателен случай английского физика Стивена Хокинга, который страдал БАС, но прожил до 76 лет.
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