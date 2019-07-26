Политолог оценил просьбу США к Турции по комплексам С-400
США хотят минимизировать для себя репутационные потери в результате поставок российских комплексов С-400 в Турцию. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров.
США озвучили новое предложение Турции. Штаты не будут вводить против Турции санкционные меры, если Анкара не станет вводить в строй купленные у РФ системы противовоздушной обороны С-400. Такое предложение озвучила 26 июля американский сенатор Линдси Грэм.
Она отметила, что подобная инициатива принадлежит президенту США Дональду Трампу, передает «Царьград».
Ранее США угрожали Турции отменой поставок истребителей F-35 в случае поставок российских С-400.
Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН назвал глупым подобное предложение США.
— Турция уже купила С-400 у России, идут полным ходом поставки комплексов и обучение турецкого персонала. И тут Турции предлагают заморозить сделку, — отметил эксперт.
По его мнению, если США и введут санкции в отношении Турции, они будет минимальными.
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