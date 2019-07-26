Сергей Собянин поздравил сотрудников магазинов с наступающим Днем работника торговли

Рабочую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин начал с посещения нового магазина мелкооптовой торговли на Боровском шоссе. Его построили по «зеленым стандартам».

Москвичка Любовь Филиппова живет в районе Солнцево. А теперь и работает рядом с домом. В новом магазине она отвечает за приемку товаров.

— Все условия созданы для работы, — говорит Филиппова. — Да и расположение у магазина удобное — все сделано для комфорта покупателей.

До торгового центра можно доехать на метро: неподалеку станции «Боровское шоссе» и «Солнцево». На электричке, которая останавливается на железнодорожной платформе «Солнечная». Или на личном автомобиле. Специально для посетителей у магазина сделана парковка на 208 машин. К слову, приезжать сюда лучше за продуктами на неделю или сразу на месяц — так выгоднее и дешевле. Выбрать есть из чего: представленный ассортимент насчитывает около 23 тысяч разных наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

— Построили этот магазин — сделали вклад в развитие экологии, — сказал Сергей Собянин, поздравил сотрудников нового торгового центра с открытием. — Насколько я знаю, это самый энергоэффективный проект, который реализуется в России. Здесь стоит самое современное холодильное оборудование, усовершенствованные отопительные системы. Вы можете гордиться тем, что работаете в самом экологичном магазине страны.

Торговый центр построен из экологически чистых и безвредных для человека материалов. Здание оснащено энергоэффективными технологиями. В новом магазине, в частности, используется современная холодильная система. В ней применяется диоксид углерода — СО2. Согласно международной классификации, это самый безопасный и недорогой природный хладагент. Его физические свойства обеспечивают высокую производительностью и низкое энергопотребление систем охлаждения. Кроме того, само оборудование оказывает нулевое влияние на озоновый слой. Общие инвестиции в реализацию проекта — строительство и запуск магазина — составили 20 миллионов евро или около 1,5 миллиарда рублей.

— Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, — обратился к сотрудникам магазина Сергей Собянин. В торговом центре создано не менее 130 новых рабочих мест. — В Москве работники торговли представляют самый большой отряд. И с каждым годом эта отрасль становится все комфортней, удобней, все ближе к москвичам.

В Москве сконцентрировано 15 процентов всего торгового оборота России. При этом на торговых предприятиях столицы работают больше двух миллионов человек. Свой профессиональный праздник они отметят в субботу, 27 июля. От имени всех жителей Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников магазинов за их труд.

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