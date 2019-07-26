Ространснадзор проверит обстоятельства столкновения двух теплоходов в Яхроме
Обстоятельства столкновения пассажирского и сухогрузного теплоходов в Яхроме будут проверены. Этим займутся представители Ространснадзора, Государственного портового контроля и ФГБУ «Канал имени Москвы». Результаты расследования будут представлены в течение 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора.
О столкновении теплоходов «Нижний Новгород» и «Новокуйбышевск» на 99-м километре канала имени Москвы стало известно утром 26 июля.
Теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находилось 190 пассажиров, выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Сухогруз «Новокуйбышевск» направлялся из Москвы. Отмечается, что столкновение произошло при расхождении судов. В результате происшествия никто не пострадал.
— У сухогруза частично повреждены леерные ограждения левого борта, у пассажирского теплохода отмечены царапины на лакокрасочном покрытии и утеряны две буквы из названия «Нижний Новгород», — рассказали в пресс-службе.
В ближайшее время теплоход «Нижний Новгород» продолжит движение по маршруту, пишет агентство городских новостей «Москва».
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