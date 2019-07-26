Оборудование, раздающее WI-FI из-под земли, появится в Москве
Современная промышленная компания — концерн «Автоматика» — по предложению «Ростелекома» разрабатывает приборы, которые смогут подавать сигнал Wi-Fi из-под земли, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
Новое оборудование решит проблему установки роутеров беспроводной сети там, где невозможно применить навесные приборы.
— Комплекс доступа Wi-Fi для телекоммуникационных колодцев предназначен для организации сетей в местах большого сосредоточения граждан, где нет возможности установить антенны и оборудование на мачтах или зданиях. В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны, — объяснили в пресс-службе.
Кроме того, в компании рассказали о том, что новое оборудование поможет при оповещении в случае чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что приборы оснастят высокой защитой от влаги и перепадов температур. Несмотря на то, что роутеры установят под землей, сигнал будет достаточно сильным и устойчивым.
В Ростехе рассказали, что в скором времени пройдет тестирование нового оборудования в телекоммуникационных колодцах в филиале компании «Ростелеком» под названием «Волга», который находится в Приволжском федеральном округе.
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