Два немецких премьер-министра из восточных земель страны Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке из Саксонии и Бранденбурга высказались за отмену санкций в отношении Российской Федерации.

Политики отметили, что в этом вопросе необходима ясность, а не жесткость.

По словам Кречмера, он думает о новых компаниях именно в новых федеральных землях. Их, как сказал министр, особенно затронули последствия санкций.

В свою очередь социал-демократ Войдке не только поддержал Кречмера, но и предостерег от жесткого курса в отношении Москвы, которого требует новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Прежде всего, не нужно подливать масло в огонь, — приводит слова министра РИА Новости.

Также Войдке подчеркнул, что в случае проведения голосования большинство немецких политиков отдали бы свой голос против санкций.

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