Сближением России и Украины после выборов в Раду обеспокоились в Германии
Итоги выборов в украинский парламент указывают на то, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, сообщает немецкое издание Die Welt.
По мнению автора статьи, среди тех, кто проголосовал за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», много людей, которые выступают за улучшение отношений с Россией. А такое развитие событий станет «станет проблемой для всей Европы».
Кроме того, журналист отметил, что лидирующая на выборах в Раду партия «Слуга народа» не продвигает чьи-либо конкретные интересы, и этим якобы раскалывает общество.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. По данным национального экзитпола, в Раду проходят партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
Читайте также: Вакарчук заявил о необходимости закона о «сосуществовании» с Россией