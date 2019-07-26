Эксперт назвал иск Nord Stream 2 сигналом датчанам
Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что при помощи иска в Европейский суд оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG пытается подать сигнал датчанам, которые затягивают строительство газопровода.
Компания обратилась в суд с просьбой аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта. В частности, речь идет о поправках в газовую директиву ЕС. Предприятие обращает внимание на то, что поправки создают неблагоприятные условия для реализации проекта «Северный поток — 2».
Эксперт Игорь Юшков считает, что перспективы у подобного иска есть.
— Это сигнал датчанам, которые откровенно затягивают выдачу своего решения по поводу прокладки трубы «Северного потока — 2» в их акватории. Но при этом уже выдали аналогичное разрешение для прокладки газопровода Baltic Pipe. Дискриминация налицо, — заявил эксперт в комментарии Nation News.
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