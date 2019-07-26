Хуснуллин: Пятнадцать торговых центров построено в Москве с начала года
В этом году в Москве было построено 15 торговых центров, их общая площадь составляет 430 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
— Главным принципом развития городских территорий в Москве является комплексность. Наряду с жильем возводится и вся необходимая социальная инфраструктура, а также коммерческая недвижимость. В этом году уже открылись 15 торговых объектов общей площадью около 430 тысяч квадратных метров, — сообщает Хуснуллин.
Он подчеркнул, что коммерческая недвижимость является значимым компонентом в развитии и благоустройстве районов столицы. Заместитель мэра отметил, что сейчас в Москве постоянно появляются новые торговые центры и офисные комплексы.
Хуснуллин заявил, что к концу этого года в городе появятся еще восемь торговых объектов — источников новых рабочих мест. Комплексы будут находиться в непосредственной близости с жилыми домами, и это значительно повысит уровень комфорта жизни москвичей.
Читайте также: Сергей Собянин поздравил сотрудников магазинов с наступающим Днем работника торговли