Документальный фильм о Ральфе Лорене выйдет в ноябре
• 16:11 • 26 июля 2019
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Фильм будет посвящен биографии Лорена и его пути в мире моды
Фото: Официальный сайт Ralph Lauren (https://www.ralphlauren.com/)
Американская сеть HBO анонсировала выход документальной киноленты Very Ralph. Она расскажет о жизни знаменитого американского дизайнера и модельера Ральфа Лорена.
Фильм будет посвящен биографии Лорена и его пути в мире моды. Кроме самого дизайнера участие в съемках примут его коллеги и друзья: Карл Лагерфельд, Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Кельвин Кляйн, Хиллари Клинтон и другие. Также интервью дадут близкие модельера.
Продюсер и режиссер фильма — документалист Сьюзен Лейси. Среди ее работ такие картины, как «Спилберг», «Вуди Аллен», «Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах».
Премьера Very Ralph состоится на канале HBO 12 ноября, как пишет РБК.
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