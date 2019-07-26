Рэп, рок или классика: что слушают интеллектуально развитые люди

Психологи из Оксфордского университета Брукса в Великобритании рассказали, какую музыку слушают умные люди, и как музыкальные предпочтения связаны с уровнем IQ. Свои выводы учёные сделали по итогам исследования, участие в котором приняли 467 хорватских старшеклассников. Участников исследования опросили о музыке, которую они слушают. Кроме того, добровольцев попросили пройти тест на уровень интеллекта. Как оказалось, школьники с самым высоким IQ предпочитают слушать инструментальную музыку — классику, джаз и эмбиент. Интеллектуально развитыми оказались и те, кто слушает рок-музыку. Школьники, слушающие рэп, показали самые низкие результаты IQ.



«Вечерняя Москва» решила узнать у известных музыкантов различных направлений, считают ли они, что музыкальные предпочтения их фанатов связаны с умственными способностями.

Российский музыкант, продюсер, основатель и лидер хип-хоп групп Bad Balance и Bad B. Альянс Влад Валов усомнился в правдивости исследований и назвал фанатов хип-хопа самыми прогрессивными людьми.

— Я бы не говорил, что классическую музыку, джаз, хип-хоп, поп-музыку всегда слушают абсолютно разные люди. Есть те, кто слушают глобально всю музыку. Но, если взять тех, кто вырос на конкретном жанре и идет с ним дальше по жизни, то я могу четко охарактеризовать мое поколение, получившее вакцину качественного хип-хопа в виде группы Bad Balance еще в 90-х. Также это был Bad B Альянс и другие мои различные проекты, которые я продюсировал. Аудитория такой музыки следующая: открытость, «интернейшнл», то есть люди, слушающие рэп любят его будь он американским, русским, французским или каким либо другим. Это открытость миру. Также эти люди прогрессивны и хорошо подкованы в плане интернета и современных технологий. Эта музыка продвигающая человека вперед, она не просто так стала самой популярной, она еще и растет вместе с нами, — сказал Валов.



По его словам, люди, что «шли с этой музыкой» с подросткового возраста тоже развиваются, но это не значит, что они пересаживаются, как многие думают, на более интеллектуальную классику или джаз.

— Хип-хоп сам по себе, как правило, очень умный. Эта музыка подключает к себе самые лучшие элементы из других направлений и так приобретает новую форму. Поэтому я могу сказать, Что хип-хоп самая прогрессивная музыка, которая дает человеку развиваться. Есть, конечно, поп-рэп, и недалекий человек будет думать, что вот это и есть настоящая музыка. Я не буду называть конкретных артистов, каждый решит для себя. Но вот эти смешные артисты с подачей и текстом школьного уровня немного бросают тень на весь жанр. Но интеллектуального, музыкального хип-хопа тоже много и он очень ценен с точки зрения культуры в целом, — подчеркнул один из первых успешных исполнителей хип-хопа в России.

Басист известной российской хеви-метал группы «Ария» Виталий Дубинин заявил, что не считает музыку своего коллектива интеллектуальной, но подчеркнул, что стереотип о фанатах метал-музыки давно не соответствует действительности. По его словам, большинство поклонников «Арии» — нормальные интеллигентные люди.

— Если следовать логике этих исследований, то у нас очень интеллектуальная музыка. Я так не могу хвалиться. Но слышал, что такая тенденция есть, что фанаты рока и классики более образованы, чем любители рэпа. Может я и не прав, но соглашусь, что любимая музыка связана с характером и умственными способностями. Если говорить о фанатах «Арии», то они изменились. Я не знаю, что движет молодыми людьми, которые сейчас слушают нашу группу. Раньше, в 80-е это была новая, модная, интересная музыка. Сейчас это уже давно своего рода классика. И сейчас наши фанаты это вполне обычные люди, не неформалы, как это было принято считать раньше. Это и студенты и менеджеры. Когда смотришь в зал со сцены, то дураков не видно, — сказал Дубинин.

По его словам, те, кто приходят на автограф сессии или просят сделать фото вместе с музыкантами его группы — это обычные, скромные, адекватные люди. Это не такие люди, которые будет, что-то «крушить и ломать».

— Это все осталось в 80-х, тогда, действительно, на концертах бывали такие инциденты. Раньше да, говорили, что, если слушаешь метал, то одна извилина во лбу. Это не так, те наши слушатели, с которыми я сталкивался — интеллигентные люди, — заявил музыкант.

Лидер рок-группы «Кирпичи» Василий Васин согласился с тем, что у поклонников рэпа

— Я не скажу ничего оригинального. Дело в том, что статистически самыми умными являются поклонники симфо-металла, а самыми недалекими — хип-хопа, рэп-музыки. Группа же «Кирпичи» играет инди-музыку в общем понимании этого слова, — сказал Васин.

Врач-нейрофизиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрофизиологии ПМГМУ им. Сеченова Павел Умрюхин также согласился с тем, что связь между умом и любимой музыкой есть, однако отметил, что IQ лишь одно из его проявлений и далеко не самое важное для полноценной жизни человека.

— Конечно, связь между любимой музыкой и характером и образованием, духовным обликом человека есть. Даже сами музыканты живут разный промежуток времени. Дирижеры дольше всех, а рокеры в среднем по сорок лет. Исследования о таких корелляцих есть. Если говорить об интеллектуальных характеристиках, то это очень размытое для большинства понятие. Люди не понимают, что такое интеллектуальное развитие. Тот же IQ — лишь частность, этот показатель может быть высоким и у бомжа. Это только один из компонентов интеллекта. С успехом в жизни больше кореллирует эмоциональный интеллект, а не IQ, — сказал Умрюхин.

В необходимых дозах музыка, особенно «богатая», соответствует духовному богатству человека, подчеркнул эксперт, а если «человек бедный духовно, то его будут привлекать примитивные ритмы, которых особенно много в современной популярной музыке».

— Я бы делил тут не по принципу вокальной или инструментальной музыки, а по направлениям. Симфоническая, органная, оркестровая музыка благотворно влияет на человека и, если он ее предпочитает, то это тоже немало говорит о нем. Но, повторюсь, что ум очень широкое понятие. Много заработавший денег рэпер тоже может считаться умным, или тот, кто кого-то перехитрил, — пояснил нейрофизиолог.

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