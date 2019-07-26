Уникальное оборудование помогло спасти более 10 тысяч пациентов с онкологией

В столице работает клиника с радиотерапевтическим отделением третьего самого высокого уровня оснащенности. Это городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева. 25 июля корреспондент «ВМ» побывала в стенах больницы и осмотрела уникальное оборудование для диагностики, 3D-визуализации и лечения опухолей.

Пациенты с опухолевыми заболеваниями проходят здесь лучевую терапию — лечение с помощью ионизирующих излучений. Но не сразу. Сначала их направляют на предлучевую подготовку: обследование на широкоаппертурном томографе. Этот аппарат фиксирует положение пациента и позволяет радиотерапевтам создать 3D-модель опухоли, чтобы выделить ее на фоне здоровых тканей.

— Важно, чтобы пациент не двигался. Иначе опухоль сместится, могут измениться ее размеры, а это может привести к тому, что во время сеанса лучевой терапии окружающие здоровые органы попадут в зону облучения, — говорит заведующий отделением радиологии ГКБ имени Плетнева Дмитрий Бондарь.

После компьютерной томографии медицинские физики составляют индивидуальный план терапии.

— Мы должны подобрать параметры лечения таким образом, чтобы облучить «мишень», охватить ее дозой, которую нам предписал радиотерапевт и при этом защитить окружающие здоровые органы и ткани, — объясняет старший медицинский физик Екатерина Романихина.

Когда план лечения готов, пациент отправляется непосредственно на лучевую терапию. Аппарат, на котором он ее проходит, называется линейный ускоритель, оснащенный многолепестковым коллиматором. Его лучи сверхточно подводят дозу к опухоли с разных сторон, чтобы достигнуть максимального воздействия. Нагрузка на окружающие ткани минимальна, злокачественные клетки гибнут.

— Пациент в это время ничего не чувствует. Продолжительность одного сеанса не превышает 10-15 минут, а весь курс лучевой терапии длится порядка 17 дней, — добавляет Дмитрий Бондарь.

По словам главного врача ГКБ имени Плетнева Ирины Назаровой, в клинике реализованы все рекомендации Европейской Ассоциации Терапевтических Радиационных Онкологов и выполняются международные стандарты лучевой терапии.

— Успешность лечения доказывают сами пациенты. Как один из примеров: у пациенток с неоперабельной стадией злокачественных образований шейки матки после предоперационного курса лучевой терапии в 64 процентах случаев опухоль была полностью уничтожена, что подтверждено микроскопическими исследованиями послеоперационного материала, — отмечает Ирина Назарова.

Отделение лучевой терапии в больнице работает свыше 50 лет, но пять лет назад его полностью модернизировали, закупили новое высокотехнологичное и современное оборудование. Это позволило провести более 200 тысяч сеансов лучевой терапии и пролечить более 10 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.

— Мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы хотим двигаться дальше! Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве нового корпуса лучевой терапии, где будет еще более современное оборудование, которое позволит проводить 4D лучевую терапию и радиохирургию. Я очень горжусь тем, что в Москве, огромное внимание уделяется совершенствованию и качеству оказания помощи онкологическим пациентам! — заключила Ирина Назарова.

КСТАТИ

20 июля в городской клинической онкологической больнице прошел день открытых дверей, посвященный профилактике и ранней диагностике опухолевых заболеваний молочной железы и женских репродуктивных органов. При необходимости москвичи могли пройти дополнительные исследования: УЗИ, маммографию или цитологию, а при соответствующих показаниях врачи назначали лечение.

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