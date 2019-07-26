Рекламу в стиле граффити удалят со столичных домов в течение 15 дней
Рекламу, сделанную в стиле граффити, предписано удалить с поверхности домов и сооружений Москвы в течение 15 дней. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.
— Любая реклама, ранее выполненная на стенах в технике граффити, должна быть удалена заказчиком или исполнителем такой рекламы в течение 15 дней с момента вступления в силу принятого постановления, — проинформировали в ведомстве.
При этом отмечается, что допускается размещение граффити, связанных с популяризацией выдающихся личностей, науки, спорта, искусства и исторических событий. При этом они не должны иметь какой-либо коммерческой составляющей, передает агентство городских новостей «Москва».
В случае, если в течение 15 дней после принятия постановления реклама не будет убрана, ее удалят за счет городского бюджета.
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