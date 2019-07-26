Власти Москвы уведомили о незаконности протестной акции 27 июля
Мэрия Москвы призвала горожан отказаться от участия в незаконной акции, запланированной на 27 июля. Соответствующая информация была предоставлена пресс-службой столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
— Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке, — указано в сообщении пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит явно провокационный и незаконный характер. Уведомление о его проведении не подавалось в органы исполнительной власти, мероприятие не было согласовано.
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека призвал граждан отказаться от участия в несанкционированной акции, так как оно связано с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице.
Об ответственности за участие в несанкционированной акции 27 июля проинформировали также в прокуратуре Москвы. Организаторы мероприятия получили повторные предостережения о недопустимости нарушения закона.
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