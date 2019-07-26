Стипендии включили в список обязательных выплат при блокировке счетов вуза
Президент Российской Федерации Владимир Путин включил стипендии в список обязательных выплат при блокировке счетов высшего учебного заведения. Соответствующий закон опубликовали на официальном портале правовой информации.
Теперь на законодательном уровне стипендии признаются социально значимыми расходами. Ранее правовую норму до подписания главой государства приняли в трех чтениях депутаты Государственной думы и одобрили члены Совета Федерации.
Отмечается, что невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза. Средства поступают из бюджетов разных уровней.
Однако стоит отметить, что в настоящее время до вступления закона в силу финансовые отчисления не выплачиваются до разблокировки счетов вуза.
Читайте также: Президент наделил СК РФ полномочиями по проведению судебной экспертизы