Наказание за незаконные полеты дронов ужесточили в десять раз
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Теперь, согласно изменениям, граждане, уличенные в нарушении правил использования воздушного пространства, должны будут заплатить штраф в десять раз больше, чем прежде.
Ранее финансовые «убытки» любителей использовать дроны в неположенных местах колебались от двух до пяти тысяч рублей. Теперь же за нарушение правил воздушного пространства граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей. А должностные лица — до 150 тысяч рублей.
Напомним, что исключительно финансовые взыскания за указанное правонарушение применяются лишь тогда, когда проступок не представлял из себя уголовно наказуемое деяние.
Подписанный Путиным документ вступил в силу после публикации. Текст закона обнародован на официальном портале правовой информации.
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