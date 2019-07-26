Информацию о задержании в Румынии вооружения РФ опровергли в Минобороны
Представители Министерства обороны Российской Федерации опровергли ранее появившиеся в СМИ сведения о задержании вооружения РФ в Румынии. По поступившей прежде информации, боевой груз шел в Сербию.
Однако Минобороны сообщает, что суда с вооружением по Дунаю не пускали.
— Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь, — передает сообщение от представителей ведомства телеканал «Москва 24».
Уточняется, что военная техника из России действительно шла на территорию Сербии. Однако это было сделано без препятствий и в указанные контрактом сроки.
Представители министерства добавили, что экспорт соответствовал международному законодательству.
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