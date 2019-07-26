Более 50 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах
• 21:06 • 26 июля 2019
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В столичном аэропорту Шереметьево были задержаны 10 рейсов
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В столичных аэропортах были зафиксированы отмены и задержки более 50 авиарейсов. Соответствующая информация была предоставлена сервисом «Яндекс.Расписания».
Согласно имеющимся данным, наибольшее количество соответствующих случаев зафиксировано в Домодедове, где было отменено 17 и задержано девять рейсов. Во Внукове были зафиксированы задержки 15 рейсов.
В столичном аэропорту Шереметьево были задержаны 10 рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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