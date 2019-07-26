Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что она сама спровоцировала убийцу

Подруга детства молодой женщины, которую зарезал бывший любовник в подмосковном Раменском, сказала, что она сама спровоцировала его.

По ее словам, погибшая, 27-летняя Наталья Басова и экс-возлюбленный, 38-летний Артем Шустов будучи вместе посещали один фитнес-центр. После расставания девушка на время перестала посещать спортзал, но через месяц возобновила занятия. При этом Наталья приходила в фитнес-центр в то самое время, когда там был Артем.

— Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила, — рассказала подруга.

Кроме того мужчина и раньше был агрессивен по отношению к любовнице. Так, подруга девушки сообщила, что он пытался утопить ее в бассейне фитнес-центра, а также грубо спускал с лестницы, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 25 июля в подмосковном Раменском. Посреди бела дня на детской площадке мужчина зарезал женщину. Убийца ударил ее ножом около 20 раз на глазах гулявших на улице детей и их родителей, в результате чего она скончалась на месте.

Нападавший попытался скрыться. Через несколько часов сотрудники полиции его задержали. Суд арестовал мужчину на два месяца.

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