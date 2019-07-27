Ученые сообщили, как замедлить развитие диабета
• 02:26 • 27 июля 2019
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Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
Ученые из Канады установили, что витамин D может замедлить развитие диабета второго типа, также он эффективен для профилактики заболевания.
Специалисты провели эксперимент, в рамках которого добровольцы получали дозу витамина D, которая превышала установленную норму в 5-10 раз. Через полгода после начала приема витамина состояние участников, которые имели предрасположенность к диабету, улучшилось. При этом состояние испытуемых, у которых диабет был диагностирован давно, никак не изменилось.
Результаты исследования ученых опубликованы в European Journal of Endocrinology.
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