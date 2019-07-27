Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки
• 05:46 • 27 июля 2019
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Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Ученые из австрийского Университета Граца выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки. По мнению специалистов, 90 процентов полезных микроорганизмов пробиотиков находятся в сердцевине яблока. Таким образом, чтобы получить всю пользу фрукта, необходимо съедать плод вместе с огрызком. Люди же зачастую его выбрасывают.
В одном яблоке содержится до 100 миллионов бактерий, которые способны оказывать положительное влияние на организм человека, в частности, на желудочно-кишечную систему. Но большая часть полезных бактерий находится в сердцевине. Также ученые отмечают, что особенно полезны для здоровья семечки яблока, сообщает портал Мedicalexpress.
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