Депутат Госдумы призвал Киев возобновить движение поездов в Крым
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет сообщил, что решение о прекращении движения поездов через границу Украины с Крымом было ошибкой киевских властей.
По его мнению, снятие железнодорожной блокады выгодно Украине. Михаил Шеремет рассчитывает на скорое снятие прочих ограничений.
— Надеюсь, что господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания, которые он давал, и будут восстановлены дружественные отношения с Россией, — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем они начнут ездить через Крымский мост. Автором петиции стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно. Он пожаловался на то, что поездка на полуостров занимает много времени и стоит дорого.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Теперь поезда останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области.
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