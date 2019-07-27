Запуск МЦД-1 улучшит транспортное обслуживание жителей Можайского района
• 12:08 • 27 июля 2019
Поделиться:
0
doc76eg1ad2r8lkr80tcgf
Жителям будет проще добираться в центр и на север Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
После запуска Московского центрального диаметра (МЦД-1) Одинцово — Лобня улучшится транспортная ситуация в Можайском районе столицы, в котором проживает 138 тысяч человек. Жителям будет проще добираться в центр и на север Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в состав МЦД-1 войдут станции Сетунь и Рабочий Поселок. Остановки будут соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров.
Вокруг платформ сделают пешеходные и велосипедные дорожки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что участок МЦД-1 Одинцово — Лобня планируют запустить до конца 2019 года.
Читайте также: Арочный мост через Москву-реку для МЦД-1 могут достроить до конца года
12:2227 июля 2019
12:2027 июля 2019
11:5227 июля 2019
11:3827 июля 2019
11:2827 июля 2019
11:2527 июля 2019
11:0927 июля 2019
11:0727 июля 2019
10:1627 июля 2019
09:5327 июля 2019
09:1927 июля 2019
07:5127 июля 2019
07:3527 июля 2019
06:5327 июля 2019
06:2327 июля 2019
05:4627 июля 2019
04:5627 июля 2019
04:1827 июля 2019
03:5627 июля 2019
03:1527 июля 2019
00:4727 июля 2019
22:4326 июля 2019
22:2726 июля 2019
21:4426 июля 2019
21:3226 июля 2019
21:2626 июля 2019
21:0626 июля 2019
20:4226 июля 2019
20:3926 июля 2019
19:5026 июля 2019
19:4726 июля 2019
18:5226 июля 2019
18:2326 июля 2019
18:1526 июля 2019
18:0226 июля 2019
17:5326 июля 2019
17:4026 июля 2019
17:3126 июля 2019
16:5826 июля 2019
16:2926 июля 2019
16:2626 июля 2019
16:1926 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1126 июля 2019
15:5626 июля 2019
15:4926 июля 2019
15:4426 июля 2019
15:2826 июля 2019
15:2726 июля 2019
15:0126 июля 2019
14:5926 июля 2019
14:5826 июля 2019
14:3626 июля 2019
14:3226 июля 2019
14:1626 июля 2019
14:1326 июля 2019
14:0926 июля 2019
14:0626 июля 2019
13:5726 июля 2019
13:4026 июля 2019
13:2326 июля 2019
13:1826 июля 2019
13:0626 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5126 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:2926 июля 2019
12:2226 июля 2019
12:0526 июля 2019
11:4526 июля 2019