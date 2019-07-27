Программу Дня города на Тверской посвятят главной выставке страны

Празднования на Тверской улице — одной из главных праздничных площадок Дня города — будут посвящены 80-летию ВДНХ, которое празднуется в этом году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В праздничную программу войдут разнообразные театральные и балетные постановки, уличные спектакли. Сюжет всех представлений будет связан с юбилеем главной выставки страны. Все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и спортивные тренировках.

На всем протяжении Тверской улицы расположится несколько юбилейных площадок. Первая — от Козицкого до Вознесенского переулков — будет посвящена первым годам существования ВДНХ. Гости увидят копию монумента «Рабочий и колхозница», театральную постановку по мотивам фильма «Свинарка и пастух», которая снималась на ВДНХ.

Вторая площадка — от Вознесенского переулка до дома № 7 — расскажет о возрождении выставки. Особое внимание — историческому павильону «Механизация», который сейчас носит название «Космос». Сейчас этот павильон — один из лучших музеев о космосе в мире. Кроме этого, на второй площадке напомнят о Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в 1957 году на ВДНХ, а также откроется скалодром в виде павильона «Главхладпром», ныне не сохранившегося.

На третьей площадке «Новая эра» — между улицами Охотный ряд и Моховой — расскажут о всех изменениях и будущем выставки. Здесь установят украшения в виде арки главного входа и здания «Москвариума».

872-летие столицы будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни Тверская улица станет пешеходной, а сам праздник будет отмечаться на сотнях других площадок по всей Москве.

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