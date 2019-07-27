Мария Порошина рассказала, что Гоша Куценко слишком контролирует дочь

Мария Порошина рассказала о некоторых трудностях в общении Гоши Куценко и их дочери Полины.

Порошина и Куценко встречались во время учебы в институте, однако затем расстались из-за измен Гоши. Спустя время паре удалось наладить отношения ради воспитания общей дочери.

— Она простила меня спустя несколько лет. При этом Маша никогда не запрещала мне видеться с дочерью. Я у Полины до сих пор прошу прощения за то, что не уделял ей достаточно внимания. Конечно, сейчас мы с Машей родные люди, — рассказывает Куценко.

Сейчас Полина уже взрослая девушка, ей 23 года, она снимается в кино и появляется на светских мероприятиях вместе с родителями. Однако они все еще стараются направлять своего ребенка. Порошина рассказывает, что Куценко иногда слишком сильно опекает дочь.

— Гоша постоянно на связи, контролирует Полину так, что нам и не снилось! Правда, некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать, — приводит слова Марии «СтарХит».

Читайте также: Актер Владимир Стеклов воспитывает дочку набегами