Московские власти составили список самых интригующих туристических мест столицы
«Обязательная программа» гостей столицы сложилась давно: Кремль, станции Московского метрополитена, Арбат. Однако последние несколько лет у туристов, посещающих Москву, появились и новые маршруты. Во многом это произошло под влиянием прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Комитет по туризму города Москвы составил список мест, особенно полюбившихся жителям и гостям города. В их число вошли Парк Горького, канатная дорога над Москвой-рекой, связавшая стадион «Лужники» с Воробьевыми горами, ресторанно-дизайнерский кластер «Красный Октябрь», парк искусств «Музеон», Никольская улица, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», «Москва-Сити», ВДНХ, Кусково, спортивно-рекреационная зона в Крылатском.
Москва — признанный мировой лидер в проведении огромного количества мероприятий самого разного уровня. Ежедневно в столице России проводится более 270 крупных мероприятий, ежегодно — 80 тысяч спектаклей, 30 тысяч концертов, 20 тысяч акций, более 1,5 тысячи выставок, 600 гастролей различных коллективов, 300 флешмобов и 150 фестивалей, сообщает официальный сайт столичного мэра.
Туристический поток даже после окончания Кубка мира по футболу остался примерно на том же уровне. По итогам 2018 года в столице побывало 23,5 миллиона туристов, 5,5 миллиона из них — иностранцы. В сравнении с 2010 годом посещаемость выросла на 84 процента.
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