Этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стартовал в Москве
Региональный этап крупнейшего в России технологического конкурса «Цифровой прорыв» стартовал в Москве.
Интеллектуальные состязания для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут проходить в нескольких номинациях: «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда» и не только.
Непрерывной хакатон продлится примерно 36 часов. За этот срок участники должны будут придумать по-настоящему прорывные решения для поставленных задач.
Темы номинаций были выбраны неслучайно. Каждая из них соответствует одному из ключевых направлений в развитии страны, нашедших свое отражение в национальных проектах.
По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, конкурсы вроде «Цифрового прорыва» позволяют выявлять лучших специалистов отрасли, а также задают тренд на постоянное развитие компетенций и повышают интерес к сфере IT.
Глава ведомства отметил, что в нынешнее время без использования цифровых технологий управлять современным городом невозможно, передает РИАМО.
Также стоит отметить, что организаторы конкурса выразили надежду попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как самое массовое мероприятие по числу участников-специалистов в сфере IT, одновременно соревнующихся в разработке программных продуктов.
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