Экс-участница «Дома-2» обвинила больницу в смерти ее матери

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова заявила, что в смерти ее матери виновата больница.

О смерти матери Ирины стало известно в прошлые выходные. Несмотря на свой возраст 82 года и проблемы со здоровьем, мама Агибаловой вела достаточно активный образ жизни. Присматривала за ней сестра Ирины, Галина, которая работает врачом. Однако когда Галина улетела на 10 дней в Сочи, маму положили в больницу.

— Три дня было хорошо, а потом маме стало хуже. Как говорит сестра, ей слишком долго капали препарат, понижающий давление. Это спровоцировало инфаркт. Маму перевели в другую больницу, положили в реанимацию. И тут началось самое страшное, — рассказывает Ирина.

По ее словам, в больнице пожилую женщину пристегнули к кровати, несмотря на то, что у нее была больная спина и она не могла долго на ней лежать. А когда мама Ирины начала сопротивляться, ей вкололи галоперидол, противопоказанный людям, перенесшим инфаркт.

— Это как сразу убить, — ужасается Агибалова.

Благодаря усилиям Галины, пожилую женщину перевели в палату интенсивной терапии. Там матери сестер стало немного лучше.

— Там к ней стали относиться мягче. Мама говорила со мной, показывала мне по Skype руки, которые просто были черно-синими. Она жаловалась, что ее били по рукам, — вспоминает Ирина.

Однако вылечить женщину не удалось. Ирина переживает, что не удастся доказать вину больницы. И скорбит по маме, которую уже «не вернуть».

— Она очень ждала приезда Гали, чтобы та забрала ее из больницы. Но не дождалась, — приводит слова Агибаловой «СтарХит».

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