Праздник «Московский спорт» в «Лужниках» посетили более 44 тысяч человек
Традиционный праздник «Московский спорт» в «Лужниках» стартовал 27 июля. Мероприятия продолжатся до 20:00. На данный момент праздник посетили свыше 44 тысяч человек. Ожидается, что за весь день в «Лужниках» побывают примерно 200 тысяч горожан и гостей столицы.
Данную информацию сообщил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.
— «Лужники» — историческое место и спортивное сердце России. На этой площадке мы постарались собрать максимальное количество видов спорта, чтобы у всех желающих была возможность попробовать себя в них, — передает слова Кондаранцева агентство городских новостей «Москва».
Руководитель столичного департамента спорта подчеркнул, что гостей праздника ожидает обширная программа.
Сейчас в «Лужниках» проходит турнир по мини-футболу. В соревновании принимают участие 634 команды.
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