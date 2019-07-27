Памятник воинам-словенцам откроют в парке Победы
• 17:58 • 27 июля 2019
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Памятник установят солдатам-словенцам, которые погибли на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Памятник солдатам-словенцам, которые погибли на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах, будет открыт на территории парка Победы.
Об этом решении рассказал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков. Известно, что также он является сопредседателем российско-словенской межправкомиссии.
— Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн. Монумент появится на Поклонной горе. То есть в месте, куда миллионы россиян приходят, чтобы вспомнить трагедию двух войн, — приводит РЕН ТВ слова Носкова.
Глава Минкомсвязи подчеркнул, что историческая память — это залог «сохранения мира».
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