Завершилась вторая смена Олимпиадной школы МФТИ

26 июля завершилась вторая смена летней Олимпиадной школы Московского физико-технического института (МФТИ). За новыми знаниями на кампус Физтеха приехали 323 ученика из 180 школ России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Великобритании, Туркмении и Латвии. Они изучали математику, физику, химию, информатику, анализ данных и компьютерное зрение, сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.



Полное двухнедельное погружение в студенческую среду Физтеха стало для школьников одним из самых ярких моментов лета. Участники слушали лекции, занимались на парах, старательно корпели за решением задач, а после играли в футбол и волейбол вместе со своими преподавателями и вожатыми, собирались все вместе за настольными играми, смотрели фильмы, проходили сложные интеллектуальные квесты командами своих отрядов.



— Я впервые приехала на летнюю школу. Очень давно хотела, и наконец-то моя мечта сбылась. Учусь в группе по информатике, узнала про динамическое программирование, графы и так далее. Преподает Олег Богданович Христенко, объясняет понятно и, самое главное для меня, интересно. Он больше всего запомнился. В планах участие на олимпиаде «Физтех», ведь поступить в МФТИ — моя голубая мечта, — рассказала Мария Окорочкова, приехавшая в Долгопрудный из города Орёл.



Традиционно во время смены проводятся предметные олимпиады. По их итогам, дипломы победителей второй смены уехали в Екатеринбург, Оренбург, Краснодар, Вологду, Тюмень, Сургут, Москву, Сыктывкар, Томск, Курган, Чебоксары, Ставрополь, Новосибирск, Саров и Набережные Челны.



По словам основателя Олимпиадных школ МФТИ, проректора МФТИ Алексея Малеева, наши школы окутаны особой магией.

— Это дуэт науки и дружбы. Приезжая на смену участники становятся частью большой семьи. Каждый день они изучают новые сложные темы, которые зачастую не проходят или проходят поверхностно в школах. А по вечерам собираются отрядами и вместе с вожатыми играют, проходят квесты, квизы и, конечно, много общаются с такими же ребятами, которые любят учиться и с горящими глазами слушают лекторов. Организаторы, вожатые и преподаватели создают особую атмосферу, в которую хочется вернуться на последующих сменах, — отметил Малеев.



Летние Олимпиадные школы МФТИ включают в себя три смены. На первую приехали более 260 школьников из 138 школ России, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Третья смена стартует 28 июля, и 283 школьника уже предвкушают поездку в лагерь, где они откроют для себя новые олимпиадные темы и найдут друзей, с которыми в будущем будут готовиться к покорению самых престижных соревнований.

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