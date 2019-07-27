Муж звезды «Брестской крепости» рассказал подробности гибели артистки
Муж актрисы из фильма «Брестская крепость» Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности трагедии, которая привела к ее гибели 25 июля.
Девушку унесло сильным течением. Это произошло на Аляске, когда молодая семейная пара переходила через реку Текланику. Маркелов объяснил, что его жена утонула уже на обратном пути.
— На 2/5 пути она начала кричать: «Помоги мне!» Вода была почти по грудь. Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: «Держись!» Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной. Она была на воде, — цитирует Маркелова белорусский телеканал TUT.BY.
После этого он начал хвататься за карабин, рывками пытаясь вытащить супругу к берегу. Супруг отметил, что сначала его действия помогали. Но, как говорит Маркелов, когда он обернулся во второй раз, то увидел, что его жена уже под водой.
Напомним, что Веронике Никоновой было 24 года. На Аляску молодые люди поехали в свадебное путешествие.
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