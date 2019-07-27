Эрдоган вспахал поле на первом турецком электротракторе
• 20:34 • 27 июля 2019
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Тестовые заезды на тракторе Эрдоган совершил после молитвы
Фото: Официальный сайт президента России
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 27 июля лично протестировал первый созданный в стране трактор, который работает на электричестве. Президент вспахал на машине поле, проложив пашню.
Известно, что идея опробовать первый электротрактор пришла к Эрдогану во время посещения пригорода Анкары Полатлы. Отмечается, что глава турецкого государства приехал туда, чтобы поучаствовать в празднике урожая.
Тестовые заезды Эрдоган совершил после молитвы, передает РИА Новости. Перед тем как проложить пашню, президент выяснил всю необходимую информацию о технических характеристиках новой машины.
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