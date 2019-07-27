Врач объяснил, чем опасны перепады температур

В субботу, 27 июля, столбик термометра поднялся до 29 градусов по Цельсию, а в воскресенье температура в столице обещает быть в районе 26 градусов тепла. Однако после жарких выходных москвичей снова ждет почти осенняя прохлада. В понедельник температура не поднимется выше 15 градусов тепла.

Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.

По ее словам, значительный перепад температур несет угрозу спазма сосудов. Соответственно, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это инфаркт миокарда, учащение приступов стенокардии, угроза развития инсульта, гипертонических кризов.

Кроме того, в качестве реакции на холод у пациентов с бронхолегочной патологией происходит обострение астмы.

— Чтобы минимизировать последствия, нужно принимать рекомендованные врачом препараты. Если таких еще не назначили, то следует обратиться за помощью к специалисту. Если боль не проходит и стандартная терапия не помогает, обязательно вызывайте скорую помощь. Например, в случае приступа стенокардии, у человека появляется боль в сердце. Как правило, если болезнь диагностирована, то пациент знает, как себе помочь. Если рекомендации врача не помогают — это повод, чтобы обратиться за комплексной медицинской помощью, — отметила Марина Анисимова.

Врач объяснила, как развивается инсульт: появляется онемение конечностей, резко выраженная головная боль, выпадают поля зрения, нарушается чувствительность или становится невозможным пошевелить половиной тела, учащаются выраженные головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, нарушается речь.

— Симптоматика очень широкая. И ее появление — это повод, чтобы обратиться к врачу. Не сидеть и не ждать, вдруг пройдет. И не заниматься самолечением — прикладывать подорожник или лопух к парализованным конечностям, — подчеркнула Марина Анисимова.

Благодаря развитой медицинской помощи в Москве шанс пережить такое состояние есть у каждого, заявила терапевт. Гипертоникам следует принимать назначенные препараты по расписанию, а астматикам всегда иметь при себе ингалятор.

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