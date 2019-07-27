Вдова Дадашеа подаст в суд на рефери последнего боя покойного мужа
Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, собирается судиться с рефери, который следил за последним боем покойного.
Кроме того, женщина намерена подать иск в отношении Атлетической комиссии штата Мэриленд.
- Она будет судиться, потому что считает, что поединок должен был закончиться раньше, - передает ТАСС сообщение одного из членов команды Дадашева.
Отметим, что на организаторов встречи собирается подать в суд Российская федерация бокса.
Напомним, что трагедия с российским бойцом случилась после боя против пуэрториканца Субриеля Матиаса, который прошел 20 июля. После матча Дадашеву стало плохо, его доставили в больницу. Врачи провели экстренную операцию, связанную с отеком мозга, однако спортсмен все же скончался.
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