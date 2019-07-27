Последняя суббота июля в Москве стала самым жарким днем месяца
• 23:17 • 27 июля 2019
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В этот день в Москве фиксировали температуру в 28,8 градуса выше нуля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
27 июля стало самым жарким днем в столице за второй летний месяц, свидетельствует информация на официальном сайте Гидрометцентра.
В этот день в Москве фиксировали температуру в 28,8 градуса выше нуля. Прежним рекордсменом июля синоптики называли пятницу, 26 июля, когда столбики термометров поднимались до 28,7 градуса.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, до этого максимальная температура составляла 25,6 градуса — показатели были зафиксированы 1 и 22 июля.
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