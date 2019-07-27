Салют в честь 75-летия освобождения Бреста пройдет в Москве 28 июля
Пресс-служба Западного военного округа подтверждает, что в воскресенье, 28 июля, в Москве состоится торжественный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
В Парке Победы можно будет наблюдать 2,5 тысячи различных фейерверков. Салют дадут военные отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина.
Помимо этого залпы дадут из орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также установок на базе грузовиков «КамАЗ», сообщает РИА Новости.
Напомним, в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков европейских и советских городов Министерство обороны России организовало серию праздничных салютов. Первый из них прогремел в честь освобождения Одессы 10 апреля. Завершатся салюты в мае поздравлением городов Берлина и Праги — 2 и 9 мая 2020 года.
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