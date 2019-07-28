Названы способы оздоровить питание без ущерба кошельку

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии профессор Алла Погожева заявила, что чем раньше человек озаботится поддержанием нормального веса, тем лучше. Идеальным вариантом эксперт назвала беременность, когда будущая мама должна выстраивать рацион с оглядкой на будущего ребенка.

Главными ошибками в питании россиян специалисты считают избыток сахара и простых углеводов при нехватке белка и клетчатки. При этом решить проблему и перейти на правильное здоровое питание можно без особых затрат.

В частности, вместо сладких йогуртов и творожков, которые стоят недешево, лучше употреблять кефир и другие привычные для нашего рациона кисломолочные продукты.

Вместо колбасных изделий гораздо полезнее кусок мяса или птицы, который обойдется в ту же сумму, если не дешевле. Причем готовить мясо и птицу лучше без дополнительного добавления жиров — не жарить, а запечь, потушить или сварить.

От лишних сладостей лучше отказаться: это значительная нагрузка на кошелек и организм, без какой-либо пищевой ценности.

Наконец, оздоровить питание без ущерба для семейного бюджета можно при помощи сезонных овощей и зелени, отмечает «Российская газета».

Ранее врач-диетолог Александра Швец рассказала о самых распространенных ошибках в рационе среди тех, кто желает похудеть.

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