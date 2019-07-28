Корветы проекта «Стерегущий» получат инновационные радары
Российские корветы проекта 20380 «Стерегущий»— «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — получат новейшие радиолокационные станции.
Как рассказал источник в командовании российского Военно-морского флота, отличие новых станций в том, что вместо вращающегося антенного блока корабли получат три стационарных приемо-передающих устройства — за это новые радары получили прозвище «трехглазые».
Данные станции показали более высокую эффективность, обеспечивая точность получаемой информации и высокий радиус действия в сравнении с предшественницами.
Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отметил высокую значимость новинки, поскольку при эффективных радиолокационных станциях «продолжения боя может не последовать», сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошел первый этап заводских ходовых испытаний головного корвета «Гремящий». Судно будет передано ВМФ РФ до конца 2019 года.
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