Ученые рассказали о влиянии деревьев на психику людей
Люди, проживающие в местности с большим количеством деревьев, менее подвержены стрессу, чем те, кто проживает в городах или селах с низкой растительностью. Соответствующая информация была опубликована в журнале Американской медицинской ассоциации.
Положительное воздействие высоких деревьев на психику и общее состояние людей было обнаружено в ходе исследования, которое провела группа ученых из Австралии. Ученые отметили большую склонность к развитию депрессии у тех, кто проживает в местности, преимущественно представленной травой и кустарниками.
Исследование специалистов из Университета Вуллонгонга было проведено при участии около 47 тысяч взрослых жителей одного из городов в Австралии.
Читайте также: Ученые определили влияние различных профессий на размер мозга