Ученые определили влияние различных профессий на размер мозга
Исследователи из различных стран провели серию независимых экспериментов и пришли к выводу, что профессиональная деятельность оказывает непосредственное влияние на состояние мозга.
Так, ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что у водителей такси увеличивается гиппокамп — этот участок головного мозга отвечает за обработку пространственной информации о мире. Данное наблюдение справедливо лишь для тех, кто ориентируется на улицах, полагаясь на собственную память — в противовес их коллегам, предпочитающим навигатор.
Другое исследование показало, что у программистов и лингвистов слабо задействованы структуры мозга, отвечающие за логику, зато активно используются участки, сопряженные с памятью, внимательностью, речью и слухом.
Определенные трансформации претерпевает мозг космонавтов, причем чем дольше человек пробыл в космосе, тем выраженнее изменения: объем серого вещества в височной области коры и содержание белого вещества сокращается, сообщает РИА Новости.
Ранее международная группа криминологов провела исследование, в ходе которого обнаружила различия между концентрацией серого вещества у людей, которые были осуждены за тяжкие насильственные преступления, и совершивших преступления средней и небольшой тяжести.
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