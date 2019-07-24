Минтруд допустит женщин к ранее запрещенным для них профессиям
Российские женщины будут допущены к профессиям, которые раньше были для них запрещены. Это станет возможным при условии гарантии работодателями технической безопасности. Об этом рассказал заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.
Соответствующие поправки приняло Министерства труда. Текущий перечень работ был утвержден практически 20 лет назад. Женщинам нельзя было работать в сферах, где могла быть угроза для их репродуктивного здоровья. Сейчас они могут быть допущены к работе, где для сотрудников обеспечены безопасные условия труда.
В случае окончательного утверждения документ вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что всего россиянкам станут доступны порядка 300 новых профессий. В частности, представительницы прекрасного пола смогут служить на корабле, работать машинистками электропоездов, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и рыбаками прибрежного лова.
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