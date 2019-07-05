Половина россиянок поддержали сокращение списка «неженских» профессий
Интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос, посвященный решению Министерства труда и социального развития существенно сократить список профессий, предназначенных только для мужчин.
Оказалось, что 50 процентов респондентов из числа женщин поддерживают данное решение. 24 процента опрошенных дам высказались против.
Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.
При этом более молодые респонденты более склонны поддержать изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тысячи экономически активных жителей 327 населенных пунктов России в возрасте от 18 лет.
Напомним, 4 июля Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. В ведомстве предлагают снять запрет на работу машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей и парашютистом.
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