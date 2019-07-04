Эксперт одобрил идею пересмотреть список запрещенных для женщин профессий
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии RNS сообщил, что одобряет идею Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий.
4 июля Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. В ведомстве предлагают снять запрет для женщин на работу машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей и парашютистом.
Ярослав Нилов одобрил идею пересмотреть перечень профессий, так как в настоящее время во многих сферах не требуется такого физического труда, который был необходим раньше. Некоторые функции выполняют компьютеры и роботы.
— Рынок труда всегда требует определенных решений для того, чтобы его сбалансировать. В России он несбалансирован, — отметил депутат.
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