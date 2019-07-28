Материалы о Курской битве появились в библиотеке «Московской электронной школы»
Материалы о Курской битве, одном из главных сражений Великой Отечественной войны, были добавлены в библиотеку «Московской электронной школы». Среди них фотографии, воспоминания одного из участников сражения и наградные листы.
На архивных снимках — фронтовые будни бойцов Красной армии, в 1943 году воевавших на Воронежском фронте. Среди них — моменты наблюдения из блиндажа и фотографии артиллерийских расчетов на огневой позиции.
Благодаря историческим материалам, предоставленным столичным Главархивом, можно познакомиться с историей нескольких героев Советского Союза, принимавших участие в Курской битве. Это танкист Вальдемар Шаландин, снайпер Иван Ларкин, артиллеристы Александр Барданов и Алексей Лосев, а также другие участники сражения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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