Более 850 тысяч человек посетили в субботу спортивные и культурные мероприятия

Более 850 тысяч человек приняли участие в культурных и спортивных мероприятиях в столице в субботу, 27 июля. В «Лужниках» прошел спортивный праздник, на ВДНХ завершился первый день спортивного фестиваля, а в парке Горького состоялся «Бургерфест».

Наибольшее количество посетителей, 570 тысяч человек, собралось в парке Горького. В рамках «Бургерфеста» можно было попробовать различные блюда, представленные в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. Во время развлекательной программы фестиваля на сцену вышли многие известные исполнители.

Семейный фестиваль на ВДНХ посетили 130 тысяч человек. Они поучаствовали в открытых тренировках, мастер-классах и экскурсиях. Одними из самых ярких события стали выступление оркестра Федора Ляшкевича «Столичный джаз» и танцевальный марафон.

В «Лужниках» 150 тысяч участников побывали на спортивных и танцевальных площадках. На одной из них проходил турнир по мини-футболу, в котором за день приняли участие около шести тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более 20 тысяч бургеров съели на гастрономическом фестивале в парке Горького